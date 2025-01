Inter de Milão vence Sparta (1-0) e fica perto da classificação direta na Champions

A Inter de Milão quase garantiu terminar no 'Top 8' sua participação na fase de liga da Champions League, que classifica diretamente para as oitavas de final, após vencer o Sparta por 1 a 0, em Praga, nesta quarta-feira (22), com um gol do atacante argentino Lautaro Martínez.

Graças a esta quinta vitória em sete jogos, a Inter soma agora 16 pontos e ocupa a 4ª posição na classificação, antes de receber o Monaco no estádio de San Siro, na próxima semana.