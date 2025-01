Hamilton pilota Ferrari pela 1ª vez em teste na Itália

O piloto britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, dirigiu pela primeira vez um carro da Ferrari nesta quarta-feira (22), em um teste da escuderia na Itália.

Apesar da neblina e da umidade, os torcedores ferraristas presentes no circuito de Fiorano acompanharam de perto as 30 voltas que Hamilton completou com o SF-75, modelo utilizado pela equipe na temporada 2022.