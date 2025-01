Gangues poderiam controlar capital do Haiti se comunidade internacional não agir, diz ONU

As gangues poderiam assumir o controle total de Porto Príncipe, capital do Haiti, se a comunidade internacional não aumentar seu apoio às autoridades locais, alertou, nesta quarta-feira (22), o secretário-geral da ONU, António Guterres. "Qualquer atraso ou lacuna operacional na prestação de apoio internacional na questão de segurança à polícia (...) acarreta o risco de um colapso catastrófico das instituições nacionais de segurança", advertiu Guterres em um informe.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora No texto, o secretário-geral assinala que "isto permitiria que as gangues invadam toda a região metropolitana, o que provocaria um colapso total da autoridade do Estado e tornaria insustentáveis as operações internacionais no país".

A Missão Multinacional de Apoio à Segurança "ainda não está plenamente implantada. Sua capacidade operacional para apoiar a polícia nacional é, portanto, limitada", destaca o relatório, que pede um reforço "imediato" de pessoal, equipamentos e financiamento. O Conselho de Segurança da ONU aprovou em outubro de 2023 essa missão liderada pelo Quênia para apoiar a polícia local, que está sobrecarregada pela violência das gangues. Até agora, foram mobilizados 600 policiais dos 2.500 prometidos pelo presidente queniano, William Ruto.

De acordo com a ONU, as gangues já controlam 85% da capital, espalhando terror e morte. Segundo o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, pelo menos 5.601 pessoas foram assassinadas no pobre país caribenho no ano passado, 1 mil a mais do que em 2023. Em seu relatório, António Guterres lamenta também os "fracassos do processo político", que "contribuíram para criar um clima que possibilitou essas atrocidades".