Emilia Pérez: a candidatura 'bastarda' do francês Jacques Audiard ao Oscar

Um dia antes do anúncio dos indicados ao Oscar, o cineasta francês Jacques Audiard fala sobre as dificuldades que seu filme “Emilia Pérez”, um musical surrealista sobre a história de Manitas, um traficante de drogas mexicano que transiciona para mulher e se torna Emilia, pode enfrentar na competição.

“É possível” que o retorno do magnata republicano Donald Trump ao poder nos Estados Unidos e os incêndios devastadores em Los Angeles voltem o olhar do júri para o cinema mais local, diz Audiard em conversa com a AFP na Cinemateca de Bogotá.