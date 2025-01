EI reivindica responsabilidade por ataque no Afeganistão que matou cidadão chinês

O grupo Estado Islâmico assumiu a responsabilidade, nesta quarta-feira (22), por um ataque que matou um trabalhador chinês no nordeste do Afeganistão, de acordo com o SITE Intelligence Group, uma organização especializada em monitorar sites islamistas.

"O Estado Islâmico divulgou um comunicado [...] no qual indica que seus combatentes atiraram contra um veículo que transportava 'um comunista chinês' na província de Takhar", informou o SITE.