Clubes do futebol norueguês pedem fim do VAR

Clubes da elite do futebol masculino norueguês se manifestaram nesta quarta-feira (22) a favor do fim do árbitro de vídeo (VAR) "o mais rapidamente possível", numa recomendação não vinculativa que coloca agora toda a pressão sobre a federação do país nórdico.

No total, foram 19 clubes que se posicionaram contra a continuidade do VAR e 13 a favor. Todos os 32 clubes das duas primeiras divisões masculinas do país participaram da votação.