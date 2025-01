Brest e Sporting perdem para Shakhtar e Leipzig na Champions

O francês Brest, uma das surpresas desta Liga dos Campeões, perdeu por 2 a 0 nesta quarta-feira (22) pela sétima e penúltima rodada do torneio em sua visita ao Shakhtar Donetsk, em Gelsenkirchen, na Alemanha, onde o time ucraniano tem disputado seus jogos como anfitrião devido ao conflito armado no país após a invasão do exército russo em fevereiro de 2022.

Com essa derrota o Brest já não depende mais só de si para se classificar diretamente para as oitavas de final.