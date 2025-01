Atos antissemitas na França se mantiveram em nível histórico em 2024

Os atos antissemitas na França, que abriga a maior comunidade judaica da Europa, mantiveram-se em um nível histórico em 2024, lamentou nesta quarta-feira (22) o Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França (Crif), destacando que a temática palestina serviu como "catalisador".

No ano passado, foram registrados 1.570 atos antissemitas, contra 1.676 em 2023, segundo um relatório do Crif que reúne dados do Serviço de Proteção da Comunidade Judaica e do Ministério do Interior.