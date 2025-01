Amazon fechará depósitos no Canadá e eliminará 2 mil empregos

A gigante americana de vendas on-line, Amazon, anunciou nesta quarta-feira (22) que fechará seus depósitos e outras instalações na província canadense de Quebec, o que impactará cerca de 2 mil postos de trabalho.

O sindicato que representa 300 desses trabalhadores no depósito da cidade de Laval classificou a medida como "indignante" e "um tapa na cara" para os funcionários, alegando que frustrará as negociações sobre o primeiro acordo coletivo com a Amazon no Canadá, iniciado em julho.