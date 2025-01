Xi e Putin mostram bom entendimento um dia após posse de Trump

“Nossas relações são baseadas em amizade, confiança e apoio mútuos, igualdade e benefícios compartilhados, e não dependem da situação global”, disse o líder do Kremlin, acrescentando que a cooperação russo-chinesa "desempenha um papel estabilizador nos assuntos mundiais".

Por sua vez, de acordo com a televisão estatal chinesa CCTV, Xi expressou seu desejo de elevar as relações entre seus países a “novos patamares”.

“A estabilidade e a resiliência das relações entre a China e a Rússia ajudarão a lidar com as incertezas do ambiente externo, impulsionarão o desenvolvimento para a revitalização de ambos os países e defenderão a imparcialidade e a justiça internacionais”, disse Xi.

Xi também observou que Pequim e Moscou “devem aprofundar ainda mais sua coordenação estratégica, apoiar firmemente um ao outro e proteger os interesses legítimos de ambos os países”.