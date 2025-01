UE planeja fundo de € 1 bilhão por acordo com Mercosul

O fundo de reserva será criado como parte do próximo orçamento de médio prazo do bloco, abrangendo o período 2028-2034, que ainda não foi negociado, disse uma fonte da Comissão Europeia, o braço executivo da UE.

A União Europeia confirmou nesta terça-feira (21) que pretende criar um fundo de reserva de “pelo menos cerca de 1 bilhão de euros” (quase 6,3 bilhões de reais) para os agricultores europeus afetados pelo acordo comercial firmado com o bloco do Mercosul.

No entanto, o acordo ainda enfrenta forte oposição da França e de grupos agrícolas europeus, que reclamam dos efeitos do acordo sobre a competitividade.

Essas proteções incluem uma participação máxima no mercado da UE para as importações do Mercosul e disposições que permitem à Comissão “responder rapidamente em caso de um impacto grave” no mercado, disse Gill.

O fundo de 1 bilhão de euros atuaria como último recurso no “caso improvável” de essas proteções falharem, acrescentou.

“Acreditamos que nunca será necessário [recorrer a essa reserva] devido às proteções que incorporamos” ao acordo, disse a fonte.