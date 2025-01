Trump fará prisões em massa de imigrantes um dia após posse

Serviços de imigração dos EUA realizarão batidas contra estrangeiros sem documentos em todo o país já a partir de terça-feira, segundo o chefe da política de imigração do novo governo.Os serviços de imigração dos Estados Unidos realizarão prisões em massa de imigrantes sem documentos em todo o país já a partir de terça-feira, dia seguinte à posse deDonald Trumpcomo presidente, afirmou nesta sexta-feira (17/01) o chefe da política de imigração do novo governo do republicano. A medida seria uma das primeiras de Trump e cumpriria sua promessa de campanha de deportar milhões de imigrantes sem documentos. "Haverá uma grande incursão em todo o país. Chicago é apenas um dos muitos lugares", disse à emissora de televisão Fox News Tom Homan, apelidado de "czar da fronteira", que será encarregado de supervisionar as políticas de imigração e segurança nas fronteiras. Na entrevista, ele respondia sobre uma reportagem do jornal The Wall Street Journal e de outros meios de comunicação divulgadas na sexta, de que o novo governo planeja realizar uma "batida" em Chicago a partir de terça-feira. De acordo com o The Wall Street Journal, a "batida imigratória em grande escala" em Chicago durará a semana toda, envolvendo entre 100 e 200 agentes. A escolha de Chicago para realização da batida se deve ao alto número de imigrantes que residem na cidade, assim como ao impacto mediático de realizar a ação em um dos grandes bastiões urbanos do Partido Democrata. "Czar" foi responsável por separação de pais e filhos migrantes Homan foi diretor interino da agência de Imigração e Fiscalização Aduaneira (ICE) e, durante o primeiro governo Trump, supervisionou a política de separação de pais e filhos migrantes na fronteira. "Na terça-feira, o ICE finalmente fará seu trabalho. Vamos tirar as algemas do ICE e deixá-los prender os estrangeiros criminosos", disse ele à Fox News. Homan já havia antecipado semanas atrás que as deportações começariam no "Dia 1" e que Chicago seria o primeiro alvo. "Se o prefeito de Chicago não quiser ajudar, ele pode se afastar. Mas se ele nos impedir de agir, se ele deliberadamente esconder ou acobertar um imigrante ilegal, eu o processarei", disse Homan. Brandon Johnson, prefeito da cidade desde 2023, é um democrata e implementa uma política de acolhida de imigrantes. O diário conservador New York Post também publicou na sexta-feira que, além de Chicago, Nova York será um dos primeiros lugares onde ocorrerão ações do tipo contra imigrantes ilegais. md (EFE, AFP)