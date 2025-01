Rússia critica reinclusão de Cuba em lista de patrocinadores do 'terrorismo' dos EUA

A Rússia criticou, nesta terça-feira (21), a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reinserir Cuba na lista de estados patrocinadores do "terrorismo" e qualificou a medida como uma tentativa de desestabilizar a ilha e provocar uma mudança de regime. Joe Biden havia retirado Cuba da lista há uma semana.

A decisão de Trump "visa endurecer as restrições financeiras e econômicas" contra a ilha "com a esperança de desestabilizar a situação e mudar o poder em Cuba", criticou Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russo.