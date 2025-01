Putin está 'destruindo' a Rússia ao não fazer um acordo para encerrar a guerra, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que pensa que o homólogo russo, Vladimir Putin, está "destruindo" a Rússia ao não fazer um acordo para encerrar a guerra com a Ucrânia. Em declaração a repórteres, o republicano afirmou que o presidente ucraniano, Volodymir Zelenski, disse que quer fazer um acordo, mas que não sabe se Putin tem o mesmo desejo. "Eu acho que a Rússia está em apuros. Você dá uma olhada na economia deles, você dá uma olhada na inflação deles na Rússia. Eu me dei muito bem com Putin, espero que ele queira fazer um acordo", adicionou.