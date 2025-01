Eurodeputados buscam voz unificada para responder a Musk e a Trump

Parlamento Europeu iniciou nesta terça-feira (21) uma difícil sessão para discutir uma forma de enfrentar o retorno de Donald Trump à Casa Branca e os ataques de seu aliado Elon Musk.

PARIS:

Brasil, China e UE deverão dar um passo além após nova retirada dos EUA do Acordo de Paris

A nova retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris é um golpe para a diplomacia climática, que é forçada a contar com outros atores, como o Brasil, a China e a União Europeia, para manter o ritmo das negociações.

MONTREAL:

Canadá 'responderá' com firmeza se EUA impuser tarifas alfandegárias, México pede 'cabeça fria'

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, advertiu, nesta terça-feira (21), que haverá uma forte resposta de seu país se o presidente americano, Donald Trump, impuser tarifas alfandegárias de 25% às importações do Canadá em fevereiro, enquanto a mandatária mexicana, Claudia Sheinbaum, pediu "cabeça fria" diante das primeiras medidas do recém-empossado colega americano.

Ciudad Juárez (México):

Medida antimigratória de Trump provoca choro na fronteira México-EUA

Aos prantos, Margelis Tinoco diz não saber o que fará da vida após a decisão do presidente americano, Donald Trump, de cancelar um programa que permitiu a quase um milhão de migrantes agendar audiências de asilo para entrar legalmente nos Estados Unidos.

-- ISRAEL PALESTINOS CONFLITO

JERUSALÉM:

Hamas libertará no sábado outras quatro reféns israelenses cativas em Gaza

Hamas anunciou que libertará no próximo sábado mais quatro mulheres israelenses, mantidas em cativeiro por 15 meses na Faixa de Gaza, em troca de prisioneiros palestinos sob o frágil acordo de trégua com Israel.

JERUSALÉM:

Chefe do Estado-Maior israelense renuncia devido a 'fracasso de 7 de outubro'

O chefe do Estado-Maior israelense, general Herzi Halevi, renunciou ao cargo nesta terça-feira (21) por sua responsabilidade no "fracasso" de 7 de outubro de 2023, quando os comandos do Hamas lançaram um ataque surpresa ao sul de Israel, três dias após o início de um frágil cessar-fogo em Gaza.

--AMÉRICAS

CACONDE, Brasil:

'Seco demais': cafezais sofrem com o clima no Brasil e preço do grão dispara no mundo

Em uma manhã de setembro de 2024, Moacir Donizetti Rossetto verificava os cafezais na propriedade de sua família no interior de São Paulo, quando sentiu cheiro de fumaça. Horas depois, o fogo atingiu suas terras.

-- EUROPA

LONDRES:

Julgamento de príncipe Harry contra tabloides é adiado

O início do julgamento do News Group Newspapers (NGN), do magnata australiano Rupert Murdoch, que o príncipe Harry acusa de práticas ilegais de acesso à sua privacidade, foi adiado a pedido dos advogados do filho de Charles III.

DAVOS:

UE e China alertam contra atritos comerciais após retorno de Trump à Casa Branca

A presidente da Comissão Europeia, o chefe de governo alemão e o vice-premiê chinês defenderam a cooperação global nesta terça-feira (21) em Davos, enquanto o fantasma de novas guerras comerciais paira após o retorno de Donald Trump à Casa Branca.

PARIS:

Preço do café dispara, puxado por problemas globais

O preço do café disparou para níveis recorde em um contexto de mudanças climáticas, instabilidade política e problemas financeiros. E embora estes fatores possam ser amenizados, a volatilidade vai persistir, alertam especialistas.

ISTAMBUL:

Número de mortos sobe para 66 em incêndio em estação de esqui na Turquia

Sessenta e seis pessoas morreram e 51 ficaram feridas nesta terça-feira (21)no incêndio de um hotel em uma estação de esqui na região central da Turquia, informou o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

-- ÁSIA

PEQUIM:

Jovens chineses buscam bem-estar emocional em animais de estimação de IA

Em um shopping center de Pequim, Zhang Yachun conversa tranquilamente com seu melhor confidente: um robô de pelúcia com inteligência artificial cujos sons cativantes a lembram de que ela não está sozinha.

