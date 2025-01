O segundo dia de Trump após enxurrada de decretos presidenciais

Aos 78 anos, Trump se tornou o presidente mais velho a assumir o cargo na história dos EUA. Isso não o impediu de começar seu segundo mandato a todo vapor com a assinatura de decretos para cumprir promessas eleitorais, sobretudo a luta contra a imigração ilegal, o aumento da produção de hidrocarbonetos e o reconhecimento de "dois sexos" para acabar com a "loucura transgênero".

Também começou a desdobrar sua ofensiva anti-imigração, declarando estado de emergência nacional na fronteira com o México e permitindo que as Forças Armadas fossem mobilizadas para repelir o que ele considera "uma invasão".

Trump reiterou sua política expansionista, afirmando que os Estados Unidos retomarão o Canal do Panamá e mudarão o nome do Golfo do México para Golfo da América. Ele também está convencido de que a Dinamarca concordará com a ideia de ceder a Groenlândia.

- "Era de Ouro" -

"A Era de Ouro dos Estados Unidos começa agora", declarou na segunda-feira ao ser empossado sob a cúpula do Capitólio, cercado por sua família, mas também por personalidades da extrema direita global e inúmeros bilionários, como Mark Zuckerberg (Meta), Elon Musk (SpaceX, X, Tesla) ou o francês Bernard Arnault (LVMH).