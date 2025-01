Justiça da Bolívia ordena prisão de Evo Morales por tráfico de menor

Ministério Público da Bolívia havia pedido em dezembro prisão de ex-presidente por tráfico de pessoas e estupro de adolescente com quem teve um filho em 2016; líder se recusou a comparecer a depoimento.A Justiça da Bolívia determinou nesta sexta-feira (17/01) a prisão de Evo Morales, depois que o ex-presidente não compareceu pela segunda vez a audiência sobre o caso no qual é acusado de estupro e tráfico de uma adolescente durante seu mandato. O Ministério Público, que acusou formalmente Morales do crime de tráfico de pessoas, já havia emitido um mandado de prisão contra o ex-presidente em outubro de 2024, para que ele fosse levado ao Ministério Público para depor. O caso ganhou repercussão durante o governo de Luis Arce, antigo apadrinhado de Morales atualmente seu adversário político, que confirmou a existência da investigação contra o ex-presidente. Nesta sexta, o juiz Nelson Rocabado, da cidade de Tarija, declarou a suspensão do julgamento até que Morales se apresente. A Justiça também congelou os bens do líder e proibiu que deixe o país. A audiência em que foi anunciada a decisão foi transmitida pelo canal estatal Bolivia TV. Durante a sessão, o juiz também declarou o líder dos plantadores de coca como "rebelde". "O que isso significa? Que o julgamento será suspenso até que ele compareça", disse à imprensa Sandra Gutiérrez, promotora encarregada do caso. Pena de até 15 anos de prisão De acordo com o Ministério Público boliviano, Morales começou um relacionamento com uma menor de 15 anos em 2015, quando ele era presidente, e os pais dela consentiram com a união em troca de "benefícios". Segundo as autoridades, a adolescente teria tido uma filha em decorrência do estupro. A investigação acusa os pais da menina de a matricularem na "guarda juvenil" de Morales "com o único propósito de promoção política". O ex-presidente nega as acusações e argumenta que uma investigação pelos mesmos fatos foi arquivada em 2020. Naquela ocasião, ele foi investigado por estupro, um crime que envolve abuso sexual de menor entre 14 e 18 anos de idade. Desta vez, a acusação se concentra em um caso de suposto tráfico, que, segundo Gutiérrez, acarretaria uma pena de "10 a 15 anos de prisão". A defesa de Morales alega que ele não compareceu ao depoimento por motivo de saúde, apresentando laudos de pneumonia e problemas respiratórios. Os documentos, entretanto, foram rejeitados pela Justiça, que não os considerou motivos válidos para justificar a ausência. sf (AFP, EFE, ots)