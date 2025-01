Haas terá 1ª engenheira de corrida mulher da história da Fórmula 1

O engenheiro de corrida trabalha diretamente com os pilotos na configuração do carro para cada Grande Prêmio e é o elo entre o piloto e os engenheiros de pista.

Com estas mudanças, a Haas também pretende dar um salto no grid, depois de terminar a temporada passada na sétima colocação do campeonato de construtores.

OS treinos de pré-temporada da Fórmula 1 acontecerão no Bahrein de 26 a 28 de fevereiro, três semanas antes da primeira corrida do ano, na Austrália.

