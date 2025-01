'Coringa 2', Joaquin Phoenix e Lady Gaga são indicados ao Framboesa de Ouro

"Coringa: Delírio a Dois" foi indicado nesta terça-feira a sete prêmios Framboesa de Ouro, colocando o personagem no topo da premiação que destaca anualmente o pior do cinema.

O musical, segunda parte do sucesso de 2019 "Coringa", foi indicado a pior filme e pior sequência. Joaquin Phoenix, que ganhou um Oscar como protagonista do primeiro filme, foi indicado a pior ator, juntamente com sua companheira de cena, Lady Gaga, que concorre a pior atriz.