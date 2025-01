Barça vence Benfica de virada (5-4) com 2 gols de Raphinha em jogo épico na Champions

Com dois gols do seu capitão Raphinha, o Barcelona conquistou uma vitória épica e de virada nesta terça-feira (21), em Lisboa, sobre o Benfica (5-4), pela 7ª rodada da Liga dos Campeões, e a equipe catalã ficou mais perto da classificação direta para as oitavas de final do torneio. O time da casa vencia com uma vantagem de dois gols a 12 minutos do final, mas os jogadores comandados pelo técnico Hansi Flick não desistiram em nenhum momento e acabaram conquistando três pontos cruciais e uma valiosa injeção de moral.

Com 18 pontos, o Barça segue em segundo lugar na fase de liga da competição e está perto de avançar diretamente para as oitavas de final, onde os oito primeiros enfrentarão os sobreviventes de um playoff a ser disputado entre as equipes entre a 9ª e a 24ª posição.

- Erros de Szczesny - Sob uma chuva intensa no estádio Da Luz, lembrança infeliz para o Barça desde a derrota sofrida por 8 a 2 na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique (comandado então por Hansi Flick) em 2020, o time saiu na frente após um cruzamento rasteiro do espanhol Álvaro Carreras que o atacante grego Vangelis Pavlidis finalizou com o pé esquerdo, superando Pau Cubarsí e mandando a bola logo abaixo do travessão (2'). Robert Lewandowski converteu um pênalti cometido pelo zagueiro português Tomás Araújo sobre Alejandro Balde (13'), reavivando as esperanças da equipe de Flick.

Mas não era o dia do goleiro polonês Wojciech Szczesny que, ao sair da área para afastar a bola, se chocou com Balde, permitindo o segundo gol do grego que mandou para o gol vazio (22'). Pavlidis, que havia marcado apenas um gol nas seis rodadas anteriores, fechou sua noite mágica convertendo um pênalti cometido por Szczesny (30') para o delírio da torcida lisboeta. Mas um gol fortuito do brasileiro Raphinha (64'), em cuja cabeça a bola desviou após o goleiro Anatolii Trubin tentar afastar, adicionou emoção à última meia hora.

- Cinco gols em meia hora - E não faltou emoção. Ainda houve um gol contra do zagueiro uruguaio Ronald Araujo (68'), que disputava sua primeira partida na Liga dos Campeões nesta temporada, um novo pênalti convertido por Lewandowski (78'), o gol de empate de Eric García de cabeça (86') e o da vitória, de Raphinha, finalizando um contra-ataque nos últimos instantes (90'+6). Nessa última jogada, os anfitriões pediram um pênalti na área 'culé', e na sequência dos protestos, o brasileiro Arthur Cabral, que estava no banco do time lisboeta, recebeu cartão vermelho.

Algumas cenas de tensão se seguiram no túnel que dá acesso aos vestiários após o apito final. "Quando eu estava saindo de campo me xingaram e eu devolvi os xingamentos. Sei que não deveria, mas devolvi. No final todos nos exaltamos", explicou Raphinha, eleito o melhor jogador da partida. Com suas duas 'dobradinhas', Lewandowski (9) e Raphinha (8) lideram a artilharia da competição.