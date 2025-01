Trump promete retomar controle do Canal do Panamá e mudar nome do Golfo do México

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira, 20, que o país pretende retomar o controle do Canal do Panamá. Em discurso logo após tomar posse, o republicano acusou os panamenhos de violarem a neutralidade do canal ao cobrar preços elevados aos americanos, incluindo a Marinha.

"E acima de tudo, a China está operando o Canal do Panamá e nós não o demos à China. Nós o demos ao Panamá. E nós o tomaremos de volta", ressaltou o presidente ao discursar no Capitólio, em Washington D.C. Trump também anunciou, em sua fala, que mudará o nome do Golfo do México para "Golfo da América".