Trump indica presidente interino da SEC e confirma ao Senado nomes do gabinete

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nomeou o comissário Mark Uyeda como presidente interino da Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana). Uyeda exercerá as funções até o Senado confirmar a indicação do republicano ao cargo, Paul S. Atkins.

Trump também formalizou ao Senado os nomes que indicou ao gabinete e que precisam da confirmação da Casa. São eles: