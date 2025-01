Svitolina vence Kudermetova e vai às quartas do Aberto da Austrália

A tenista ucraniana Elina Svitolina, número 27 do mundo, se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália ao vencer a russa Veronika Kudermetova nesta segunda-feira (20).

Svitolina fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-1, em uma hora e 23 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.