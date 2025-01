Rússia afirma ter derrubado 31 drones ucranianos

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Uma tentativa de ataque com drones inimigos" foi realizada contra "empresas industriais" no Tartaristão (Volga), a cerca de 1.000 km da fronteira com a Ucrânia, de acordo com um comunicado do governo regional publicado no Telegram.