Europa está preparada para nova administração de Trump, diz presidente do Eurogrupo

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, afirmou nesta segunda-feira, 20, que acredita que a Europa está preparada para uma nova administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que toma posse nesta segunda-feira. Em entrevista à Deutsche Welle, o irlandês apontou que a região tem um histórico de se adaptar a desafios estratégicos que são colocados em diferentes partes do mundo, mas disse que há trabalho a ser feito.

"Temos que aprofundar os fundamentos do euro, com relação ao mercado de capitais e à união bancária. Temos que observar os próximos passos para ampliar a competitividade da União Europeia. Para termos nossa nova relação com os Estados Unidos, temos de fazer isso a partir de uma posição mais forte do que a que estamos atualmente", avaliou Donohoe.