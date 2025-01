Confrontos entre dois grupos dissidentes das Farc deixam 20 mortos na Amazônia colombiana

Ao menos 20 pessoas morreram em confrontos entre duas facções inimigas das dissidências das Farc no departamento amazônico de Guaviare, no sul da Colômbia, disse uma autoridade do Ministério da Defesa à AFP nesta segunda-feira (20).

Os combates no município de Calamar eclodiram entre homens sob o comando de "Calarcá", chefe de um grupo dissidente que negociava a paz com o governo, e "Iván Mordisco", um líder rebelde que não assinou o acordo de paz de 2016 com as extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc).