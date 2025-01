Trump prepara 'recorde' de decretos para seu governo

As comemorações começaram na noite de sábado com fogos de artifício em seu clube de golfe na Virgínia, nos arredores de Washington.

Na manhã deste domingo, ele visitará o Cemitério Nacional de Arlington antes de fazer um tão esperado comício para seus apoiadores na Capital One Arena, um estádio no centro da capital. Um jantar será servido em seguida.

Kristi Noem, escolhida por Donald Trump como secretária do Departamento de Segurança Interna (DHS), disse na sexta-feira no Senado que a prioridade são "criminosos" e depois os migrantes com "ordens de expulsão definitiva".

Durante seu primeiro mandato, de 2017 a 2021, Trump promulgou "472 mudanças administrativas" que afetaram o sistema migratório, de acordo com um relatório do Instituto de Políticas Migratórias (MPI).

Trump começará seu segundo mandato com uma maioria estreita no Congresso, uma Suprema Corte ancorada à direita e um gabinete que jurou lealdade a ele. E com sua própria criptomoeda, que foi lançada na sexta-feira para grande surpresa do setor de moedas digitais.

- Biden e Luther King -

Enquanto isso, Biden viajará para a Carolina do Sul neste domingo para visitar a igreja de Charleston, onde um homem branco matou nove paroquianos negros em 2015. De acordo com um funcionário da Casa Branca, ele falará sobre o legado do ícone dos direitos civis Martin Luther King Jr.