Teleférico despenca, ferindo 35 em resort de esqui espanhol

Cerca de 10 pessoas se feriram gravemente após cabo se soltar e várias cadeiras caírem e outras ficarem penduradas na estação de Astún, no norte da Espanha, perto da fronteira com a França.Ao menos 35 pessoas ficaram feridas, cerca de 10 delas em estado grave, depois que o cabo de um teleférico se soltou e várias cadeiras caíram e outras ficaram penduradas na estação de esqui de Astún, nos Pirineus Aragoneses, no norte da Espanha, perto da fronteira com a França. "De repente, ouvimos um barulho e fomos direto para o chão, dentro da cadeira. Saltamos para cima e para baixo umas cinco vezes e nossas costas estavam bastante doloridas ou machucadas, mas havia pessoas que haviam caído das cadeiras", disse uma mulher afetada, María Moreno, à estação pública de televisão TVE. "A verdade é que ficamos muito assustados", disse Moreno, que estimou que deve ter havido pessoas gravemente feridas porque ‘a cadeira realmente causou um impacto direto' quando caiu. "É como se um cabo tivesse se soltado e, de repente, todas as cadeiras começaram a cair e as pessoas saíram voando", disse outra testemunha, um jovem, à TVE. Cinco helicópteros e cerca de 15 ambulâncias foram mobilizados para o local para levar os feridos para hospitais próximos, enquanto um hospital de campanha foi montado na estação de esqui, informaram os serviços de emergência. "O primeiro-ministro espanhol, o socialista Pedro Sánchez, escreveu na rede social X que ligou com o governador local para "oferecer a ele todo o apoio" de seu governo. md (EFE, AFP)