Papa considera que plano de deportação de Trump seria uma "desgraça"

O papa Francisco afirmou neste domingo (19) que o plano do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de deportar massivamente migrantes irregulares seria uma "desgraça".

"Se for verdade, será uma desgraça, porque faz com que os pobres desgraçados, que não têm nada, paguem a conta do desequilíbrio", declarou o pontífice jesuíta argentino durante uma entrevista à emissora italiana Nove.