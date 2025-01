Olympique de Marselha tropeça com Strasbourg e se distancia do PSG

O Olympique de Marselha ficou um pouco mais longe do sonho de ser campeão francês ao não passar de um empate em casa com o Strasbourg em 1 a 1 neste domingo (19), pela 18ª rodada da Ligue 1, da qual o líder Paris Saint-Germain sai com uma vantagem ainda mais confortável.

O PSG chegou ao fim de semana com sete pontos a mais que o Olympique (2º). Com a vitória sobre o Lens por 2 a 1 no sábado e o tropeço do time de Marselha, a diferença agora sobe para nove.