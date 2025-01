Homem sobrevive após viajar a 282 km/h do lado de fora de trem na Alemanha

Segurando nas ferragens entre dois vagões do lado de fora, húngaro de 40 anos percorreu 30 quilômetros antes de parada de emergência. Comboio chegou a viajar a 282 km/h.Um homem de 40 anos saiu ileso após agarrar-se às ferragens entre um vagão e outro de um trem de alta velocidade na Alemanha e, em pleno inverno, percorrer cerca de 30 quilômetros antes que o comboio fizesse uma parada de emergência. O suspeito, que é da Hungria, havia embarcado nesta quinta-feira (17/01) em Munique, na Baviera, em um trem com destino a Lübeck, em Schleswig-Holstein. Ele afirma ter feito uma pausa do lado de fora para fumar um cigarro quando o trem parou em Ingolstadt, a mais ou menos uma hora de distância de Munique. Quando o trem retomou a viagem, ele pulou entre um vagão e outro, agarrando-se às ferragens. Ele justificou a atitude afirmando que não queria perder a bagagem que estava no trem. Testemunhas que presenciaram a ação notificaram os serviços de emergência à operadora da linha, a estatal Deutsche Bahn, que fez uma parada de emergência cerca de dez minutos depois. Até isso acontecer, porém, o trem chegou a atingir uma velocidade de 282 quilômetros por hora. "Uma sorte ele ter encontrado onde se agarrar" Um policial que viajava por acaso no trem deteve o homem e o despachou em outro trem com destino a Nürnberg, onde ele foi entregue a policiais federais. O suspeito não tinha bilhete e, por causa disso, terá que pagar uma multa. Além disso, ele também pode responder a um processo por "perturbação" do serviço de trens da Deutsche Bahn. Um porta-voz da PF alemã se declarou surpreso pelo fato de o homem ter saído ileso. "Uma sorte ele ter encontrado onde se agarrar, porque o ICE [trem rápido] tinha acelerado logo depois de sair da estação", afirmou ele ao tabloide alemão Bild. A corporação apelou à população, pedindo que evite "bobagens [semelhantes] que ponham suas vidas em risco". ra (AFP, dpa, ots)