Hamas liberta as primeiras três reféns previstas no acordo de cessar-fogo com Israel

Equipes da Cruz Vermelha receberam em uma praça da Faixa de Gaza as três primeiras reféns libertadas pelo grupo terrorista Hamas neste domingo, 19, conforme o acordo de cessar-fogo assinado com o governo de Israel. São elas Romi Gonen, Emily Damari e Doron Steinbrecher. Ao todo, 33 reféns devem ser libertados na primeira fase do acordo.

As três mulheres estão a caminho de um base do Exército nos arredores de Gaza, onde se reunirão com suas famílias e passarão por tratamento médico. Em Tel-Aviv, houve gritos e comemorações na praça dos reféns quando a soltura foi confirmada. Elas foram as primeiras reféns a voltar para a liberdade desde um acordo inicial costurado por Israel e Hamas no fim de 2023.