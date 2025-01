Draper abandona por lesão e Alcaraz avança às quartas do Aberto da Austrália

O tenista espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, se classificou para as quartas de final do Aberto da Austrália neste domingo (19), com a vitória sobre o britânico Jack Draper (N.18), que abandonou a partida devido a uma lesão.

Alcaraz busca em Melbourne o último título de Grand Slam que falta em seu currículo. Ele vencia por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-1, quando Draper desistiu com uma hora e 35 minutos de jogo.