Com 2 de Mbappé, Real Madrid goleia Las Palmas e é o novo líder do Espanhol

O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo (19), ao golear o Las Palmas (14º) no Santiago Bernabéu, depois da derrota do Atlético de Madrid para o Leganés (15º) por 1 a 0 no sábado.

O jogo não começou bem para o time merengue, que saiu atrás no placar depois do gol do português Fábio Silva 28 segundos de bola rolando.