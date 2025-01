Cessar-fogo em Gaza foi resultado de nossa vitória em novembro, afirma Trump em comício nos EUA

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo, 19, que sua vitória começou a produzir efeitos desde que o resultado da eleição foi anunciado, em novembro passado. Ele disse que chamam isso de "efeito Trump." "Mas este efeito vem de vocês", declarou, falando a uma plateia de apoiadores no ginásio Capital One, em Washington.

Ele celebrou ainda a volta do TikTok. O aplicativo chinês saiu do ar nos EUA na manhã deste domingo, banido pelo governo federal, mas foi reativado após Trump postar em sua rede Truth Social que baixaria uma ordem executiva na segunda-feira para restabelecer a rede social. O republicano quer que o aplicativo chinês passe a ter 50% de propriedade americana.

Trump contou que um jovem assessor abriu uma conta no TikTok para ele durante a campanha. "Entrei no TikTok", disse. "Vocês acreditam no que a gente faz para ganhar uma eleição?", acrescentou. Ele disse ainda que ganhou entre os eleitores jovens, e arrematou: "Eu gosto do TikTok."