Ataque aéreo da junta militar de Mianmar mata 28 pessoas, incluindo 9 crianças

Um ataque aéreo da junta militar de Mianmar matou 28 pessoas, incluindo nove crianças, e feriu outras 25 em uma área de detenção temporária no estado de Rajin, no oeste do país, informou um grupo armado da minoria étnica neste domingo (19).

O Exército de Arakan (AA) está envolvido em uma luta feroz com os militares por Rajin, onde tomou o controle de grandes áreas de território no ano passado, isolando quase completamente a capital do estado, Sittwe.