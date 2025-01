'Vários feridos' em acidente de teleférico em estação de esqui na Espanha

"Fui informado do acidente na estação de esqui de Astún, estou viajando para lá", disse o presidente regional de Aragão, Jorge Azcón, no X, que garantiu que todos os meios necessários "estão trabalhando para ajudar os afetados e feridos".

"Foi como se um cabo tivesse se soltado e, de repente, todas as cadeiras começaram a cair e as pessoas saíram voando", disse uma jovem testemunha à televisão pública TVE.

O incidente ocorreu na manhã deste sábado na estação de esqui de Astún, nos Pirineus Aragoneses, perto da fronteira com a França, quando um teleférico se soltou e as pessoas que estavam nele caíram.

Cinco helicópteros e uma dúzia de ambulâncias foram enviados ao local para levar os feridos para hospitais próximos, de acordo com a mídia local.

"Chocado com a notícia do acidente na estação de Astún", escreveu o presidente do Governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, no X, que indicou ter conversado com Azcón para "oferecer-lhe todo o apoio" do Executivo.

du/avl/aa