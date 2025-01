O que esperar da posse de Donald Trump nos EUA

Segunda posse do republicano como presidente dos Estados Unidos contará com a presença de barões da tecnologia, como Jeff Bezos e Mark Zuckerberg, e chefes de Estado populistas como Javier Milei.A 60ª cerimônia de posse presidencial dos Estados Unidos acontecerá, como dita a tradição americana, na segunda-feira, 20 de janeiro. O incumbente, Joe Biden, deixará a Casa Branca e, pela primeira vez desde o presidente Grover Cleveland, em 1893, um ex-presidente retornará para cumprir um mandato não consecutivo. A posse de Donald Trump o confirmará como o 47º presidente dos Estados Unidos, além de ele já ter sido o 45º entre 2017 e 2021. O que envolve a posse presidencial? A posse não inclui apenas a cerimônia formal de juramento, sendo um evento de quatro dias que envolve muita pompa e cerimônia, organizado a cada quatro anos pelo Comitê Conjunto do Congresso para Cerimônias de Posse. O programa inclui os procedimentos formais em que a administração que se encerra passa o bastão para a nova. Desta vez, porém, a transição começou bem antes da posse. Haverá também uma série de eventos públicos e privados para a equipe e os apoiadores de Trump celebrarem seu retorno à Casa Branca. O que está no programa? Os quatro dias de festividades em torno da posse começarão com uma recepção especial e uma queima de fogos de artifício no Clube Nacional de Golfe Trump, na Virgínia, no sábado, 18 de janeiro. No domingo, Trump participará de uma cerimônia para depositar coroas de flores no túmulo do Soldado Desconhecido no Cemitério Nacional de Arlington. Depois, segue para Washington para um comício da vitória sob seu lema de campanha "MAGA" ("Make America great again", ou "tornar a América grande novamente") e um jantar à luz de velas com apoiadores. Na segunda-feira, o dia da posse, ele comparecerá a uma missa matinal tradicional na Igreja de St. John, em Washington, antes de sua comitiva seguir para o chá matinal na Casa Branca. Ao meio-dia, ocorrerá o juramento formal de Trump e seu vice-presidente, JD Vance. Pouco depois, Trump fará um discurso à nação antes de seguir para a Sala do Presidente no edifício do Capitólio para assinar suas primeiras ordens executivas. Mais tarde, ele passará em revista as tropas. Estão programados para a noite de segunda-feira três tradicionais bailes da cerimônia de posse. A programação será concluída com um serviço nacional de orações na terça-feira, 21 de janeiro. Qual é o tema da posse e o que significa? O tema da posse este ano é "Nossa democracia duradoura: uma promessa constitucional", que, segundo o comitê da posse, "reconhece o compromisso dos fundadores [da nação] com as futuras gerações de americanos para preservar a continuidade e a estabilidade do nosso sistema democrático de governo". O tema contrasta fortemente com as ações e consequências de 6 de janeiro de 2021, quando Donald Trump estimulou seus seguidores mais fervorosos a invadir o Capitólio e impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden em 2020. Embora os processos legais contra o novo presidente tenham sido arquivados, um relatório recente divulgado pelo ex-conselheiro especial Jack Smith sugeriu que Trump teria sido condenado se não tivesse vencido as eleições no ano passado. Trump também foi considerado culpado de falsificação de registros comerciais, mas foi colocado em liberdade sem restrições após ser sentenciado por seus crimes. Ele é o primeiro criminoso condenado a se tornar presidente dos EUA. Considerando os quatro anos tumultuados que antecederam seu retorno à Casa Branca, muitos se perguntam qual será a postura de Trump durante a posse. "Acho que, para Trump, a reconciliação não chega a ser uma preocupação", disse Cayce Myers, especialista em comunicação política da Virginia Tech, à DW. "Afinal, o que ele está vendo é o momento culminante do movimento Maga [...], seu discurso [de posse] é o ápice de quatro anos de luta para ser eleito." Myers observou que a posse seria uma oportunidade para Trump e seu governo apresentarem uma nova abordagem, tanto para os EUA quanto para o mundo. "Eu acho realmente que veremos muitos posicionamentos em torno da força [e] no subtexto da geopolítica", disse o especialista. "Levando em conta que este é um evento tão significativo, com uma personalidade de mídia descomunal que é muito experiente na maneira como faz mídia, acho que deverá atrair um atenção sobredimensionada." Quem comparecerá? Como é de praxe (embora Trump tenha rompido com essa tradição em 2021), todos os ex-presidentes americanos vivos – Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush e Bill Clinton – comparecerão à posse. As ex-primeiras-damas também estarão presentes, com a exceção de Michelle Obama, que se retirou da cerimônia por motivos não revelados. Os barões da tecnologia estarão bem representados, principalmente devido ao apoio amplamente divulgado que muitos deles deram ao novo presidente. À frente destes estará a pessoa mais rica do mundo, Elon Musk, que deu substancial ajuda financeira e de mídia à campanha eleitoral dos republicanos e assumirá um cargo no novo governo. Também estarão presentes o proprietário da Amazon e do jornal Washington Post, Jeff Bezos, e o fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg. Líderes estrangeiros, historicamente, não comparecem às posses presidenciais dos EUA, sendo representados pelos embaixadores de seus países. No entanto, vários deles foram convidados pelo comitê de posse de Trump, incluindo o presidente da China, Xi Jinping, embora seja improvável que ele compareça pessoalmente. Líderes populistas de direita europeus, como o primeiro-ministro húngaro Viktor Orban e sua colega italiana Giorgia Meloni, não confirmaram presença. Ambos se reuniram com Trump em sua mansão na Flórida após as eleições de novembro. O presidente argentino Javier Milei, que também visitou Trump após sua vitória eleitoral, deverá estar presente. O ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro foi impedido de viajar para os EUA por uma decisão do juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Seu passaporte está apreendido pela Polícia Federal (PF) desde fevereiro de 2024 devido à suspeita de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro disse ter sido convidado para a posse de Trump, mas Moraes, em sua decisão, afirmou que "não foi juntado aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite realizado pelo presidente eleito dos EUA ao requerente Jair Messias Bolsonaro, conforme alegado pela defesa". "O cenário que fundamentou a imposição de proibição de se ausentar do país, com entrega de passaportes, continua a indicar a possibilidade de tentativa de evasão do indiciado Jair Messias Bolsonaro, para se furtar à aplicação da lei penal", disse Moraes. Quais artistas irão se apresentar? Entre os artistas confirmados nos eventos da posse está a ex-vencedora do programa de televisão American Idol Carrie Underwood, que apresentará a canção America the Beautiful antes de Trump fazer o juramento de posse. O conjunto Village People, cujos hits YMCA e Macho Man foram usados com destaque nos eventos de campanha de Trump, se apresentará em um dos bailes da posse e no comício da vitória no sábado. O cantor de música country Lee Greenwood e o tenor Christopher Macchio também se apresentarão nos eventos. O que ocorre após a posse? Após a posse, Donald e Melania Trump se mudarão para a Casa Branca e o novo governo começará a trabalhar. Isso incluirá a assinatura de novas ordens executivas e, muito provavelmente, o início do processo de retirada ou de renegociação de acordos e tratados por parte dos EUA junto a outras nações e organizações, como a Organização Mundial da Saúde (OMS). Autor: Matthew Ward Agius