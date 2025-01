Manifestações em defesa do acesso ao aborto movimentam Washington antes da posse de Trump

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O presidente eleito deverá deixar sua casa na Flórida no sábado para seguir para Washington. Trump, voará mais uma vez a bordo de um avião do governo e não com seu avião pessoal com o emblema de Trump. O presidente eleito será transportado em um C-32, a variante militar do avião Boeing 757 que ele possui há anos.