Juventus vence Milan e se vinga da derrota na semifinal da Supercopa

Depois de perder a semifinal da Supercopa da Itália para o Milan no início do mês, a Juventus teve sua revanche ao vencer o time 'rossonero' por 2 a 0 neste sábado (18), pela 21ª do Campeonato Italiano.

No jogo em Turim, repleto de oportunidades para ambas as equipes, a Juve só abriu vantagem no segundo tempo. O belga Samuel Mbangula (59') fez o primeiro dos 'bianconeri' com um chute que desviou no brasileiro Emerson Royal e tirou qualquer chance de defesa para o goleiro Mike Maignan.