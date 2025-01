Israel se reserva 'o direito de retomar guerra' em Gaza com apoio dos EUA, diz Netanyahu

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou, neste sábado (18), que Israel se reserva "o direito de retomar a guerra" contra o Hamas em Gaza com o apoio dos Estados Unidos, e prometeu trazer de volta todos os reféns ainda em cativeiro no território palestino.

"Se for necessário, nos reservamos o direito de retomar a guerra com apoio americano", disse Netanyahu em um discurso televisionado, na véspera da entrada em vigor de um cessar-fogo. Desde o início do conflito, Israel "mudou a face do Oriente Médio", acrescentou.