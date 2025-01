Irã exibe na TV depósito de navios em águas do sul do país

A força marítima da Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, apresentou, neste sábado (18), um depósito subterrâneo de navios situado "em águas do sul" do país, segundo imagens da TV estatal.

Nas imagens capturadas é possível ver dezenas de pequenos barcos equipados com metralhadoras e mísseis, colocados em covas subterrâneas.