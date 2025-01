Dois juízes do Supremo Tribunal mortos a tiros no Irã

Dois juízes do Supremo Tribunal iraniano foram mortos em seus escritórios em Teerã neste sábado (18) por um atirador que depois cometeu suicídio, anunciou a agência oficial da autoridade judicial, Mizan Online.

Os responsáveis das 39ª e 53ª divisões do tribunal, os juízes Ali Razini e Mohammad Moghisseh, foram mortos no complexo do tribunal, no sul da capital iraniana, disse a agência.