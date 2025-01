Bolsonaro espera que Trump ajude a reverter sua inelegibilidade

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Já tem influência no mundo todo da presença dele (...) Se ele me convidou, ele tem a certeza que pode colaborar com a democracia do Brasil, afastando inelegibilidades políticas, como (essa que) eu tive", disse a jornalistas.