Barcelona tropeça com Getafe e perde chance de encostar na liderança

O Barcelona, terceiro colocado no Campeonato Espanhol, deixou escapar dois pontos importantes ao empatar com o Getafe em 1 a 1 neste sábado (18), pela 20ª rodada, que teve a derrota do líder Atlético de Madrid por 1 a 0 para o Leganés (15º). O Barça está cinco pontos atrás do Atlético, mas o Real Madrid (2º) terá a oportunidade de assumir a liderança se vencer o Las Palmas (14º) no domingo.

O time catalão dominou o início do duelo e abriu o placar com Jules Koundé aos nove minutos, mas o empate veio ainda no primeiro tempo com Mauro Arrambarri (34').

Apesar da pressão, o Getafe conseguiu se defender bem para segurar o resultado. E o Barcelona, com mais de 80% de posse de bola, empilhou chances até o apito final. Antes mesmo do intervalo Raphihna quase recolocou os 'blaugrana' em vantagem, mas errou a cabeçada. Aos 40, Robert Lewandowski, também tentou de cabeça, mas a bola não entrou. No segundo tempo, a pressão continuou, mas o Getafe se manteve organizado atrás.

Faltando dez minutos para o apito final, Frenkie de Jong experimentou de longe e o goleiro Soria fez bela defesa. Depois, Raphinha teve mas uma chance, mas desperdiçou um cruzamento de Lamine Yamal. "Estamos decepcionados por não termos feito mais gols. Dá para ver como é difícil jogar aqui em Getafe. Eles se defendem bem. Criamos chances, mas não acertamos. Temos que continuar", declarou após a partida o técnico do Barça, Hansi Flick. - Leganés derruba Atlético -

Mais cedo, o Leganés (15º) venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0 e interrompeu a série de 15 vitórias consecutivas do time 'colchonero' O único gol do jogo Estádio Municipal de Butarque foi do sérvio Matija Nastasic no início do segundo tempo (49'). Nos instantes finais, o francês Antoine Griezmann teve a chance de empatar cobrando pênalti, mas errou o alvo e mandou a bola para fora. "Fizemos 15 jogos maravilhosos que ficarão na história do clube. É algo muito louvável, muito bonito. Foi um esforço enorme chegar a este lugar", disse o técnico do Atlético, Diego Simeone, em entrevista coletiva.

"Tivemos o pênalti, mas o Leganés foi muito bem. Tínhamos que perder. Na terça-feira temos uma partida difícil contra um dos melhores times da Europa", disse Simeone em referência ao confronto contra o Bayer Leverkusen pela Liga dos Campeões. Nos demais jogos deste sábado, dois visitantes se deram bem: o Sevilla derrotou o Girona por 2 a 1 e o Alavés bateu o Betis por 3 a 1. -- Jogos da 20ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação: