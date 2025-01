Aos 38 anos, Monfils vence Fritz e vai às oitavas do Aberto da Austrália

O tenista francês Gaël Monfils, atual 41º do mundo, venceu neste sábado o americano Taylor Fritz (4º) pela terceira rodada do Aberto da Austrália, obtendo assim sua primeira vitória num Grand Slam contra um jogador do top 5 desde 2008.

Tendo se tornado o vencedor mais velho de um torneio do circuito principal desde 1977, no início de janeiro em Auckland, na Nova Zelândia, o parisiense de 38 anos venceu a partida que durou mais de três horas, com parciais de 3-6, 7-5, 7-6 (7/1) e 6-4.