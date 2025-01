Zverev vence Fearnley e vai às oitavas do Aberto da Austrália

O número 2 do mundo, Alexander Zverev, conquistou sua vaga nas oitavas de final do Aberto da Austrália nesta sexta-feira (17) ao derrotar o britânico Jacob Fearnley (92º) em três sets, pela 3ª rodada do torneio.

Duas vezes finalista em Grand Slams (US Open de 2020 e Roland Garros de 2024), o alemão de 27 anos venceu com parciais de 6-3, 6-4 e 6-4 o tenista que havia eliminado o australiano Nick Kyrgios na 1ª rodada e que disputava pela segunda vez em sua carreira um torneio major.