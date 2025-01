UE amplia investigação sobre rede social X

A Comissão Europeia, braço Executivo da União Europeia, anunciou nesta sexta-feira (17) a ampliação de sua investigação sobre a rede social X, em meio a suspeitas de manipulação de seus algoritmos para fins políticos.

"Hoje, estamos tomando novas medidas para esclarecer a conformidade dos sistemas de recomendação do X com as obrigações" previstas na Lei de Serviços Digitais (DSA), disse a comissária europeia para Soberania Tecnológica, Henna Virkkunen.