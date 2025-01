Sabalenka sofre mas vence Tauson e vai às oitavas do Aberto da Austrália

Atual bicampeã em Melbourne, a número 1 do mundo Aryna Sabalenka se classificou com dificuldades nesta sexta-feira (17) para as oitavas de final do Aberto da Austrália, muitas vezes frágil em seus saques contra a dinamarquesa Clara Tauson (42ª).

A bielorrussa venceu com parciais de 7-6 (7/5) e 6-4 a recente vencedora do torneio de Auckland, a quem enfrentou pela primeira vez.