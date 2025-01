Rússia e Irã assinam acordo para reforçar 'cooperação militar'

De acordo com o texto, se Rússia ou Irã forem alvo de uma "agressão", o outro país não forneceria nenhuma "ajuda" ao agressor.

No entanto, este ponto não contempla que os países signatários ofereçam assistência militar em tal situação.

Moscou assinou um texto de mesmo nome com a Coreia do Norte no ano passado, mas um artigo do documento firmado com Pyongyang estabelece "ajuda militar imediata" em caso de agressão armada por parte de um país terceiro.